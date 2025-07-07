В Оренбуржье двоих мужчин подозревают в краже коровы для личного употребления

В Оренбургском районе за кражу скота задержаны двое мужчин. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Об этом сообщает полиция Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно данным ведомства, председатель сельхозкооператива сообщил о пропаже одной головы крупного рогатого скота. Полицейские задержали подозреваемых 32 и 39 лет. Они похитили животное ночью «для личного употребления».

Один из подозреваемых привязал веревку за рога коровы и утащил ее. В лесу они разделали тушу и спрятали мясо в машине. Часть похищенного изъяла полиция. Подозреваемым избрана подписка о невыезде.

Руфия Кутляева