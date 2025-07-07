В Оренбуржье двоих мужчин подозревают в краже коровы для личного употребления
В Оренбургском районе за кражу скота задержаны двое мужчин. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Об этом сообщает полиция Оренбуржья.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Согласно данным ведомства, председатель сельхозкооператива сообщил о пропаже одной головы крупного рогатого скота. Полицейские задержали подозреваемых 32 и 39 лет. Они похитили животное ночью «для личного употребления».
Один из подозреваемых привязал веревку за рога коровы и утащил ее. В лесу они разделали тушу и спрятали мясо в машине. Часть похищенного изъяла полиция. Подозреваемым избрана подписка о невыезде.