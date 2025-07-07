В Ижевске появился мурал в честь Героя Советского Союза Татьяны Барамзиной

В столице Удмуртии появился новый мурал, посвященный участнице Великой Отечественной войны и Герою Советского Союза Татьяне Барамзиной. Арт-объект был создан при поддержке «Датабанка», который активно участвует в сохранении исторической памяти и культурного наследия региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Датабанка» Фото: пресс-служба «Датабанка»

Мурал расположен на фасаде дома № 68 на улице Татьяны Барамзиной. Он стал не только ярким украшением города, но и важным напоминанием о героизме этой выдающейся женщины. Татьяна Барамзина родилась в Глазове и во время войны служила снайпером, уничтожив 16 вражеских солдат. Даже после потери зрения она не оставила фронт, переучившись на телефонистку, чтобы поддерживать связь между бойцами.

«Это не просто мурал — это память о подвиге»,— отмечают представители «Датабанка». Местные жители фотографируются на фоне нового арт-объекта, который стал символом культурной инициативы и исторической значимости. «Такие яркие изображения на улицах города делают его более живым и интересным»,— добавляют в банке.

Реализация этого проекта приурочена к юбилею 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, который отмечается в 2025 году. «Датабанк» продолжает поддерживать подобные творческие инициативы, способствующие сохранению памяти о героях прошлого и вдохновляющие новые поколения.

Мурал Татьяны Барамзиной — это не только художественное произведение, но и важный элемент культурной жизни Ижевска, который поможет жителям и гостям города лучше узнать историю и подвиги тех, кто защищал Родину.