Футбольный клуб «Ижевск» обыграл «СШ Волга-М» на выезде в Ульяновске

Футбольный клуб (ФК) «Ижевск» обыграл команду «СШ Волга-М» со счетом 2:1 в выездном матче на стадионе «Локомотив» в Ульяновске 6 июля, сообщает пресс-служба ижевской команды. Матч прошел в рамках девятого тура чемпионата МФС «Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Ижевск» Фото: пресс-служба ФК «Ижевск»

Счет открыли ульяновские футболисты, забив ижевскому коллективу гол на 21-й минуте. Во втором тайме, на 77-й минуте, игрок ФК «Ижевск» Никита Слобожанин сравнял счет, а на 87-й минуте Аркадий Симанов забил финальный гол. Это восьмая победа ижевских футболистов в этом сезоне. Сейчас ФК «Ижевск» находится на первой строчке турнирной таблицы, имея в активе 25 очков.

Напомним, предыдущий матч прошел против команды ФК «Жигули» из Новокуйбышевска на стадионе «Зенит-Ижевск». Ижевская команда обыграла гостей с разгромным счетом 8:0. Следующий матч пройдет 9 июля на выезде также против «Жигулей».

Главный тренер ФК «Ижевск» Егор Козырев рассказал о подготовке команды в преддверии выезда: «Мы понимаем, что дорога и проживание в другом городе — это дополнительная нагрузка. Поэтому уже сейчас корректируем игровое время футболистов, чтобы команда подошла к матчам максимально свежей»,— отметил он.