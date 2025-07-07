В Саратове мост у станции Зуборезный построят за 2,8 млрд рублей

Власти Саратовской области объявили аукцион на возведение автомобильного моста у станции Зуборезный в Заводском районе Саратова. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Начальная стоимость контракта составляет 2,8 млрд руб. Итоги аукциона станут известны до 24 июля. Мост над железной дорогой планируется построить до 1 ноября 2027 года.

Путепровод длиной более 217 м будет включать в себя четыре полосы и тротуары. Его появление позволит разгрузить дороги.

Павел Фролов