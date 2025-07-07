Проектирование и строительство боксерского зала в Краснокамске оценили в 98 млн рублей

ГКУ «Центр организации закупок» объявило конкурс на право проектирования и строительства зала бокса в Краснокамске. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как указано в техническом задании, одноэтажное здание зала разместится на ул. Большевистской. Площадь здания составит 700 кв. м. Зал должен быть рассчитан на посещение 30 человек за смену. Подрядчик должен разработать проект к 28 апреля 2026 года, завершить строительство — 23 января 2027 года.

Максимальная цена контракта составляет 98,4 млн руб. Итоги конкурса подведут 25 июля.