В Ульяновске медика заподозрили во врачебной ошибке во время кесарева сечения

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу врача из Ульяновска, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Материалы переданы на рассмотрение в суд. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Инцидент произошел 26 ноября 2024 года в городской клинической больнице имени святого апостола Андрея Первозванного. На этапе предварительного расследования установлено, что 45-летний врач-анестезиолог-реаниматолог не проверил препарат, который передала ему медсестра во время кесарева сечения пациентки, и ввел оперируемой транексамовую кислоту. Это привело к повреждению центральной нервной системы и отеку головного мозга потерпевшей.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Медику грозит до одного года лишения свободы.

Георгий Портнов