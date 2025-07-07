В Челябинске в ДТП пострадал младенец и еще пять человек

На улице Линейная в Челябинске при столкновении двух автомобилей пострадали шесть человек. В том числе травмы получили младенец и подросток, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинска.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 7 июля в 07:50 в районе ТЭЦ-2 на улице Линейной. По предварительным данным, столкнулись автомобили Renault Logan, которым управлял 38-летний водитель, и Skoda Rapid с 28-летней горожанкой за рулем. После столкновения машины выехали за пределы дороги.

В результате ДТП травмировались водительница и два несовершеннолетних пассажира Skoda: девочка, родившаяся в этом году, и 17-летний мальчик. Кроме того, пострадали три пассажирки Renault 53,40 и 39 лет.

Все обстоятельства и причины ДТП устанавливают сотрудники ГАИ.