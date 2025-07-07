В челябинском ТК «Прииск» нашли почти 4 кг санкционного сыра

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило в двух отделах торгового комплекса «Прииск» (Челябинск) санкционный сыр. Всего 3,8 кг продукции изъяли и утилизировали, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что сыр был произведен в Германии. Это камамбер и бри с белой плесенью немецкого производителя Kserei Champignon. Собственникам продукции грозит наказание за продажу санкционных товаров.

На территорию Российской Федерации запрещено ввозить ряд сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из США, стран Европейского Союза, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии, Великобритании, Северной Ирландии и княжества Лихтенштейн.

Ольга Воробьева