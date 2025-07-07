Глава СКР взял на контроль расследование дела о гибели девушки в ДТП в Энгельсе

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела по факту гибели в ДТП 15-летней девочки в Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Дорожная авария произошла примерно в 18:00 накануне, 6 июля, напротив дома № 19 по ул. Краснознаменной. Там, как сообщили в ГАИ по Саратовской области, 30-летний нетрезвый водитель «ВАЗ-2110» не справился с управлением и выехал на тротуар, где стояли люди. В аварии погибла 15-летняя девушка, пострадали женщина и 17-летний подросток.

Водитель отечественной машины скрылся с места происшествия. Вскоре его задержали, возбудили уголовное дело. Министр здравоохранения Саратовской области Владимир Дудаков лично проконтролирует лечение пострадавших. Соответствующее поручение дал губернатор Роман Бусаргин.

Павел Фролов