Главе СКР доложат по делу о надругательстве над ребенком в челябинском лагере

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о расследовании уголовных дел о надругательстве над ребенком в детском оздоровительном лагере в Аргаяшском районе Челябинской области. Отмечается, что сотрудники учреждения пытались скрыть случившееся, сообщает пресс-служба ведомства.

Два уголовных дела возбуждены после того, как информация об инциденте распространилась в социальных сетях и СМИ. СКР сообщает, что трое несовершеннолетних совершили противоправные действия над семилетним ребенком. В лагере дети находились под присмотром тренеров спортивного клуба. В СКР отмечают, что обращения к администрации лагеря и педагогам результатов не принесли, а сотрудники учреждения не отреагировали на этот инцидент и пытались скрыть произошедшее.

Обращение отца пострадавшего ребенка было опубликовано в группе «Подслушано Копейск» в социальной сети «ВКонтакте». В посте сообщалось, что инцидент произошел в детском лагере «Юность», который находится возле озера Увильды. По словам родителя, дети совершили в отношении его сына насильственные действия сексуального характера.

О результатах расследования отчитается руководитель регионального управления СКР Алексей Колбасин, сообщает пресс-служба ведомства.

Ольга Воробьева