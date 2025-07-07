На пост губернатора Оренбуржья претендуют пять кандидатов

В Оренбургской области завершился этап выдвижения кандидатов на досрочные выборы губернатора. В избирательную комиссию подали документы пять претендентов. Об этом сообщает министерство региональной и информационной политики Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В число кандидатов на пост главы региона вошли временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Солнцев от «Единой России», пенсионер Рамиль Гафаров от «Коммунистов России», секретарь оренбургского отделения партии «Новые люди» Карина Салихова, советник председателя партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Оксана Набатчикова и депутат горсовета Оренбурга Денис Батурин от КПРФ.

Окончательный список кандидатов будет сформирован после регистрации. С 10 по 15 июля они должны собрать 236 подписей в поддержку своего выдвижения и предложить три кандидатуры для возможного назначения в Совет Федерации.

Досрочные выборы губернатора Оренбургской области состоятся 12, 13 и 14 сентября.

Георгий Портнов