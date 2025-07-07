Пермский завод металлоконструкций сменил собственника

ООО «Пермский завод “Звезда”», выпускающее металлоконструкции, сменило собственника. Как свидетельствуют данные, внесенные в ЕГРЮЛ 4 июля, владельцем 100% долей общества стал Сергей Чурсин. Согласно Rusprofile, господин Чурсин начал предпринимательскую деятельность в июле этого года на территории Белгородской области.

Ранее владельцем завода выступало уфимское ООО «Уралгазремонт», занимающееся ремонтом машин и оборудования. Руководителем пермской компании с 2019 года является Станислав Бикмухаметов.

ООО «ПЗ „Звезда“» (предыдущее название — ООО «Спец-М») было зарегистрировано в Перми в 2017 году. Занимается производством строительных металлоконструкций и металлоизделий. Доходы общества в 2024 году составили 483 млн руб., чистая прибыль — 525 тыс. руб. Является резидентом ОЭЗ «Пермь».