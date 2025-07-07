Пермский НИИ продает свое здание опытно-экспериментального цеха в центре города

АО «Камский научно-исследовательский институт комплексных исследований глубоких и сверхглубоких скважин» («КамНИИКИГС») выставил на продажу свое здание опытно-экспериментального цеха на ул. Краснофлотской, 15. Согласно объявлению на сайте «Авито», здание цеха четырехэтажное, построено в 1985 году, имеет площадь 2,6 тыс. кв. м.

На данный момент объект не сдан в аренду, отмечается в объявлении. Однако в онлайн-справочнике 2ГИС указано, что по этому адресу, помимо Камского НИИ, размещается 17 различных организаций.

Объект недвижимости выставлен на продажу на электронной торговой площадке «Росэлторг». Его начальная цена – 54 млн руб. Собственником здания является АО «КамНИИКИГС». Заявки на участие в торгах принимают до 14 июля, аукцион назначен на 18 июля. Покупатель приобретает также право на использование земельного участка площадью 3,3 тыс. кв. м.

Отметим, учредителем и управляющей организацией АО «КамНИИКИГС» является АО «Росгеология». Именно это госхолдинг и выступает продавцом пермской недвижимости НИИ. Институт проводит комплексные исследования скважин, оценку перспектив глубинной нефтегазоносностиосновных нефтегазоносных регионов России, научное обоснование направлений геолого-разведочных работ и количественную оценку ресурсов углеводородного сырья северных и западных районов Урало-Поволжья, занимается комплексными гидрогеологическими и работами и геоэкологическими исследованиями.