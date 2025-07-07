Строительная «дочка» КРПК увеличила уставный капитал в три раза

ООО «Специализированный застройщик “Дом.59”» увеличило уставный капитал в 3,3 раза — до 453,6 млн руб. Об этом свидетельствуют данные, внесенные в «СПАРК-Интерфакс» 4 июля. Ранее размер уставного капитала общества составлял 135,5 млн руб. Единоличным владельцем компании является АО «Корпорация развития Пермского края».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ЖК "Любимов"

Фото: пресс-служба губернатора пермского края ЖК "Любимов"

Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Напомним, в конце 2020 года Корпорация развития Пермского края учредила компанию «Специализированный застройщик “Дом.59”», которой была поручена реализация строительных проектов корпорации. «Дом.59» сконцентрировался на достройке ЖК «Любимов» в Березниках. Организация также должна выполнять функции генподрядчика, привлекая ряд компаний дл выполнения определенных работ. Изначально КРПК в «Дом.59» принадлежало 99,9% долей, еще 0,1% числилось за топ-менеджером и тогдашним директором компании Ольгой Заводской. Сейчас единственным учредителем «Дом.59» является КРПК, а возглавляет общество Владислав Бурнашов, ранее занимавший в компании должность директора по персоналу.