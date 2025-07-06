Три аэропорта России возобновили работу спустя несколько дней

Аэропорты Тамбова, Ярославля и Иваново возобновили работу спустя несколько дней введенных ограничений, сообщили в Росавиации. Воздушные гавани не выпускали и не принимали авиарейсы.

По информации Telegram-канала представителя ведомства Артема Кореняко, ограничения в Тамбове были введены 4 июля в 22:25, в Иваново — 5 июля в 8:50 мск, в Ярославле — 6 июля в 22:16.

Ранее в аэропорту Пулково разрешили прием воздушных судов с 21:30 до 22:30 мск. Сбои с расписанием связаны с закрытием воздушного пространства в нескольких регионах страны в связи с угрозой атак БПЛА.