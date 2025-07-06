В Пулково просят пассажиров следить за переносами рейсов через онлайн-табло

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге просит пассажиров вечерних и ночных рейсов следить за расписанием через онлайн-табло. Это передал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«В случае переноса вылета просим не приезжать в аэропорт заблаговременно»,— сказано в сообщении.

По состоянию на 18:00 мск в аэропорту Санкт-Петербурга были отменены 90 рейсов и задержаны еще 37. Сбои с расписанием связаны с закрытием воздушного пространства в нескольких регионах страны в связи с угрозой атак БпЛА.

Ранее в Telegram-канале Октябрьской железной дороги сообщили, что 6 и 7 июля увеличено количество вагонов в высокоскоростных поездах «Сапсан». Однако Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что билетов на «Сапсаны» из Санкт-Петербурга в Москву по-прежнему не хватает. По данным АТОР, билеты «по относительно приемлемой цене» (около 8,5 тыс. руб.) можно найти только с 9 июля.

В Росавиации тем временем сообщили о снятии ограничений с аэропортов в Калуге и Пскове.