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обновлено 20:49

В Прикамье снова объявлен режим «Беспилотной опасности»

На территории Пермского края объявлен режим «Беспилотная опасность». Как сообщает министерство территориальной безопасности по региону, такое решение принято в связи «с фиксацией инцидентов с участием БПЛА в соседних регионах». Все оперативные службы находятся в готовности для предотвращения угроз. 6 июля ряд аэропортов, в том числе в Санкт-Петербурге, Кирове и Нижнем Новгороде были закрыты на прием и отправление воздушных судов. В Пермь задерживается прибытие бортов авиакомпании «Икар» из Минска, Nordwind из Калининграда, а также «Аэрофлота» из Москвы.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее не территории края режим «Беспилотная опасность» объявлялся 4 июля.