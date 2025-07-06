В Прикамье снова объявлен режим «Беспилотной опасности»

На территории Пермского края объявлен режим «Беспилотная опасность». Как сообщает министерство территориальной безопасности по региону, такое решение принято в связи «с фиксацией инцидентов с участием БПЛА в соседних регионах». Все оперативные службы находятся в готовности для предотвращения угроз. 6 июля ряд аэропортов, в том числе в Санкт-Петербурге, Кирове и Нижнем Новгороде были закрыты на прием и отправление воздушных судов. В Пермь задерживается прибытие бортов авиакомпании «Икар» из Минска, Nordwind из Калининграда, а также «Аэрофлота» из Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее не территории края режим «Беспилотная опасность» объявлялся 4 июля.