На строительство дорог в деревне Изамбаево в Чувашии выделили 91,1 млн рублей

На строительство дорог по трем улицам в деревне Изамбаево Ядринского округа Чувашии выделили 91,1 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Строительные работы выполнят по Советской и Комсомольской улицам, а также по улице Ленина. Планируется восстановить трассу, переустроить сети связи и водопровода, а также установить дорожные знаки, обустроить пешеходные площадки и укрепить кюветы.

Общая продолжительность строительства составляет 5 месяцев, при этом работы начнутся 1 сентября 2025 года и завершатся 30 сентября 2027 года. В ходе реализации проекта запланированы три основных этапа: первый этап — с 1 по 10 сентября 2025 года, второй этап — с 1 по 20 июня 2026 года и третий этап — с 1 июня по 30 сентября 2027 года.

Заказчиком выступает КУ «Чувашупрдор». Работы будут выполнены за счет средств республиканского бюджета.

Влас Северин