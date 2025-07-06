Роспотребнадзор открыл горячую линию для вопросов по отменам и задержкам рейсов

Пассажиры, столкнувшиеся с задержкой и отменой авиарейсов, смогут получить консультации по защите своих прав на горячей линии Роспотребнадзора. Ведомство сообщило о ее запуске в Telegram-канале.

Граждане смогут обратиться за советом по номеру Единого консультационного центра Роспотребнадзора — 8-800-555-49-43.

Ведомство напомнило о праве пассажиров потребовать полный возврат денег за билет в случае задержки рейса. А также о праве потребовать возмещение убытков, если пассажир понес таковые из-за задержки рейса (например, сорванные экскурсии или пропущенные впоследствии рейсы/поезда).

При задержке рейса пассажир имеет право также на бесплатное предоставление некоторых услуг со стороны перевозчика. После четырех часов ожидания полагается горячее питание, после шести часов ночного ожидания — гостиница и трансфер до нее, а пассажиры с детьми до 7 лет вправе рассчитывать на предоставление комнаты матери и ребенка.

Роспотребнадзор обещает помочь потребителям в составлении претензий к авиаперевозчику. Для этого нужно обратиться в региональное управление ведомства.