7 июля в Татарстане ожидается до +26 градусов и грозы

В понедельник, 7 июля, в Татарстане и Казани прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

В среднем по республике температура воздуха ночью составит от +9 до +14 градусов, днем прогреется до показателей от +21 до +26 градусов.

В Казани ночью местами ожидаются кратковременные дожди при температуре от +12 до +14 градусов. Днем сохранится переменная облачность с возможными дождями и грозами в отдельных районах. Максимальная температура достигнет показателей от +23 до +25 градусов.

Влас Северин