Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах проверки по обращению о нарушении жилищных прав сироты из Чувашской Республики. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Информационного центра СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкину доложат о расследовании нарушения прав сироты в Чувашии

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Бастрыкину доложат о расследовании нарушения прав сироты в Чувашии

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На единую многоканальную телефонную линию Информационного центра СК России поступило обращение сироты из Чувашской Республики, которая сообщила о нарушениях ее жилищных прав. Она сообщила, что органы опеки и опекун не включили ее в список нуждающихся в жилье. Ей также отказали во включении в специализированную очередь, несмотря на многочисленные обращения. Она отметила, что это особенно сложно, так как у нее на иждивении двое несовершеннолетних детей, и ей приходится арендовать жилье за свой счет, что создает финансовые трудности.

В Следственном управлении Следственного комитета России по Чувашской Республике организована процессуальная проверка. Исполнение данного поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Влас Северин