Рустям Галиев покидает пост директора Нижнекамского татарского драмтеатра

Рустям Галиев уходит с должности директора Нижнекамского татарского драматического театра им. Туфана Миннуллина. Теперь он будет работать артистом в том же коллективе, сообщает «Татар-информ».

Рустям Галиев подтвердил свой уход, отметив, что пришло время для этого решения. «Я все-таки решил уйти, так будет правильнее. В театр я пришел как артист, артистом и уйду. И возраст уже требует, и время подошло», — сказал Рустям Галиев.

Рустям Галиев — народный артист Татарстана, заслуженный деятель искусств республики и лауреат премий имени Марселя Салимжанова и Дамира Сиразиева. Он один из основателей театра и занимал должность главного режиссера с 1989 по 2024 год. С 2009 года он был директором театра.

Влас Северин