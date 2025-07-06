В Самарской области проходит фестиваль бардовской песни на Мастрюковских озерах

В субботу вечером, 5 июля, на Мастрюковских озерах рядом с железнодорожной платформой имени Валерия Грушина прошел концерт лауреатов и гостей Всероссийского фестиваля бардовской песни. В нем принял участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, сообщает правительство региона на своем сайте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Я здесь впервые и восхищен атмосферой, которая царит сегодня. Идущие от самого сердца песни, теплые встречи, живописная природа. Неудивительно, что из года в год здесь собирается так много людей самых разных возрастов из разных уголков страны и даже из-за рубежа!», — рассказал Вячеслав Федорищев.

Торжественное открытие фестиваля состоялось 4 июля, завершится мероприятия сегодня, 6 июля. В нем принимают участие более 30 тыс. человек со всей России, а также гости из Беларуси и Казахстана. В этом году организатором мероприятия выступил Самарский Союз Молодежи — территориальная общественная организация «Российского Союза Молодежи» в Самарской области.

По словам главы региона, фестиваль бардовской песни станет ежегодным событием. «Мы хотели бы, чтобы вам запомнился этот фестиваль, потому что он будет точно не последним. Каждый год, несмотря на то, как бы он назывался в этом году, я вас приглашаю на Грушинский фестиваль сюда. Мы будем его каждый год отмечать», — отметил Вячеслав Федорищев.

Руфия Кутляева