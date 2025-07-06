Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения о нападении на сотрудников скорой помощи в Казани. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Информационного центра СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения врача в Казани

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения врача в Казани

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Согласно обращению, инцидент произошел в июне 2025 года. Тогда медики прибыли на вызов к мужчине, который стал удерживать их в квартире, а позже избил одного из них. Ранее этот человек уже нападал на других медработников.

В связи с этим СУ СК России по Республике Татарстан начала проверку. Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следкома Татарстана Марселю Дулкарнаеву возбудить уголовное дело и представить доклад о результатах расследования.

Влас Северин