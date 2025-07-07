Экс-чекисту хватило оправданий

В Москве вынесен приговор по уголовному делу о подготовке в столице в 2016 году убийства крупного воронежского предпринимателя. Сначала присяжные оправдали всех фигурантов — бывшего оперативника УФСБ Чечни Арби Алероева и двух его знакомых, но это решение было впоследствии отменено. И на этот раз суд не установил вины экс-чекиста, который отправился на СВО, зато двое других подсудимых, скрывшиеся за время разбирательства за границей, заочно получили длительные сроки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Савеловский райсуд Москвы в третий раз рассмотрел резонансное уголовное дело о покушении на убийство воронежского предпринимателя Кирилла Корнева. Первый приговор состоялся еще в апреле 2019 года. Тогда присяжные полностью оправдали бывшего старшего оперуполномоченного по особо важным делам УФСБ Чечни подполковника запаса Арби Алероева и его подельников — Ислама Нальгиева и Ивана Замуруева.

В то время, о котором идет речь в уголовном деле, Кирилл Корнев считался в своем регионе крупным предпринимателем, владевшим заводом алюминиевого профиля «Лайт Констракшн», дата-центром «ДатаПорт», а также несколькими компаниями в Черноземье и Москве. По версии СКР, в конце мая 2016 года к Исламу Нальгиеву обратились представители заказчика, имя которого следствие так и не установило, предложив организовать убийство господина Корнева за $30 тыс. Ислам Нальгиев согласился, привлек к организации преступления своего знакомого Ивана Замуруева, а тот уже — бывшего оперативника Арби Алероева. Последний из органов был уволен в 2012 году в связи с дисциплинарным проступком — употреблением наркотика.

Злоумышленники планировали расстрелять жертву в Москве на улице Авиаконструктора Микояна, когда предприниматель будет возвращаться на своем Mercedes в столичную квартиру. По версии следствия, Арби Алероев должен был стрелять в жертву с заднего сиденья мотоцикла Kawasaki ZXR 400–2 прямо в транспортном потоке. Управлять же байком было поручено некоему Михаилу Прохорову, которого злоумышленники наняли непосредственно перед преступлением. Он и сорвал планы сообщников, заявив о готовящемся убийстве в полицию. Все последующие действия участников группы проходили под контролем оперативников. Готовившееся преступление было предотвращено 2 июня 2016 года — оперативники заблокировали мотоцикл с предполагаемым киллером за несколько минут до нападения. После этого все сообщники были задержаны.

Расследование дела завершилось в 2018 году, когда Арби Алероеву, Исламу Нальгиеву и Ивану Замуруеву было предъявлено в окончательной редакции обвинение в приготовлении к убийству по найму в составе организованной группы, а также незаконное хранение оружия (ч. 1 ст. 30 и п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105, а также ч. 3 ст. 222 УК РФ).

На присяжных доводы обвинения, однако, впечатления не произвели. Их не убедили даже такие факты, что фигуранты не только заранее приобрели пистолет Макарова с глушителем, но и выкопали яму, где намеревались позже закопать верхнюю одежду и оружие. Версия же защиты, доказывавшей, что речь шла лишь о запугивании предпринимателя, а не его убийстве, показалась заседателям обоснованной.

Прокуратура успешно обжаловала оправдательный приговор, и суд рассмотрел дело повторно. Новый приговор состоялся в июле 2024 года. На этот раз присяжные оправдали лишь Ислама Нальгиева, которому вменяли в вину приобретение ПМ. Арби Алероев и Иван Замуруев были признаны виновными по «оружейной» статье, но оправданы по обвинению в подготовке убийства. А поскольку под стражей последние находились с 2016 года, их отпустили в связи с отбытием назначенных наказаний.

И вновь приговор был опротестован прокуратурой. Не дожидаясь результата, все фигуранты уехали за границу. По некоторым данным, Ислам Нальгиев проживает в Турции, а Иван Замуруев — в Греции. Что касается Арби Алероева, то, как только беглецов объявили в международный розыск, он в феврале 2024 года вернулся и был задержан. Но прежде чем его отправили в СИЗО, экс-чекист заявил, что желает отправиться на СВО, и направил заявление в Минобороны. Его дело было выделено в отдельное производство, а затем присяжные вновь его оправдали. Еще до рассмотрения апелляционного представления Арби Алероев отправился в зону боевых действий, а потом его дело прекратили.

Материалы в отношении двух других фигурантов были вновь рассмотрены в Савеловском суде. На этот раз присяжные заочно признали беглецов виновными по всем статьям. Прокурор требовал приговорить Ислама Нальгиева и Ивана Замуруева к 13 и 12 годам соответственно, судья Ольга Карамышева назначила каждому на год меньше.

Адвокат Арби Алероева Ирма Вознесенская еще раз сказала, что ее подзащитный не желал убийства предпринимателя Корнева. «Он вернулся в Россию, чтобы служить на СВО, причем сразу сказал, что поедет туда, даже если приговор будет оправдательным»,— добавила она. Адвокат Кирилла Корнева Михаил Расташанский отказался от комментариев, ограничившись фразой «рад, что все в итоге остались живы»

Алексей Соковнин