Что такое особо охраняемые природные территории

Согласно федеральному закону от 14.03.1995 №33-ФЗ, особо охраняемые природные территории (ООПТ) — это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты с особым природоохранным, научным, культурным, эстетическим и оздоровительным значением. Они изъяты из хозяйственного использования, находятся в федеральной собственности, для них установлен режим особой охраны.

Разновидности ООПТ: государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады.

Всего в РФ существует около 13 тыс. ООПТ федерального, регионального и местного значения — 255,6 млн га, или 13,5% от площади страны. 40 ООПТ имеют статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. На официальном сайте Минприроды размещена информация о 220 ООПТ федерального значения, больше всего их находится в Хабаровском (12), Красноярском, (11) Приморском (8) краях и Республике Бурятия (8).

В ООПТ федерального значения функционирует около 900 туристических маршрутов (46 тыс. км). В 2024 году их посетили 11,8 млн человек, больше всего — Кисловодский национальный парк в Ставропольском крае (3,6 млн) и Сочинский национальный парк в Краснодарском крае (2 млн).