Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 16:04

«Амкар» завершил первую половину чемпионата на первом месте

В четвертой группе Дивизиона Б второй лиги завершился первый круг чемпионата «Амкар-Пермь» на выезде, завершая первую половину турнира, обыграл «Акрон-2» с крупным счетом. Первый тайм завершился со счетом 3:1 в пользу пермской футбольной команды. Голы забили Артем Котик (дважды) и Дмитрий Колайда. Во второй части игры Даниил Зуев и тот же Дмитрий Калайда подвели окончательный итог встречи 5:1.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Это позволило подопечным Андрея Блажко финишировать на промежуточном отрезке лидерами группы.