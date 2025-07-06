«Амкар» завершил первую половину чемпионата на первом месте

В четвертой группе Дивизиона Б второй лиги завершился первый круг чемпионата «Амкар-Пермь» на выезде, завершая первую половину турнира, обыграл «Акрон-2» с крупным счетом. Первый тайм завершился со счетом 3:1 в пользу пермской футбольной команды. Голы забили Артем Котик (дважды) и Дмитрий Колайда. Во второй части игры Даниил Зуев и тот же Дмитрий Калайда подвели окончательный итог встречи 5:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Это позволило подопечным Андрея Блажко финишировать на промежуточном отрезке лидерами группы.