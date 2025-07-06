В Балатово для проекта КРТ группы Yunika изымут участок

Краевое минимущества утвердило приказ об изъятии участка с недвижимостью для проекта комплексного развития территории в микрорайоне Балатово. Как указано в документе, земля будет изыматься для муниципальных нужд. Речь идет о проекте реновации территории, ограниченной улицами Льва Толстого, Нытвенской, Танкистов и Стахановской в Индустриальном районе Перми. Право КРТ этой площадки в конце 2024 года выиграла компания девелоперской группы Yunika ООО СЗ «Горизонт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

К изъятию предполагается земельный участок в 26 кв. м и гараж, расположенный на нем. Гараж входит в состав Потребительского гаражного кооператива №15а (ПГК №15а). Возмещение стоимости изымаемых объектов недвижимости будет осуществляться за счет ООО СЗ «Горизонт».

Напомним, в конце декабря победителем торгов на право КРТ в границах улиц Льва Толстого, Нытвенской, Танкистов и Стахановской стала компания группы Yunika. Договор о развитии площадки в 1,56 га заключили с ООО СЗ «Горизонт». Организация приобрела участок за 410 млн руб.— это в 420 раз больше начальной цены лота (975 тыс. руб.).