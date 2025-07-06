В Ростове-на-Дону найдена пропавшая 13-летняя девочка
Пропавшая в Ростове 1 июля 13-летняя девочка найдена. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Предварительно, противоправных действий в отношении нее не совершалось»,— сказано в сообщении. В ближайшее время подростка допросит следователь для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Как сообщал «Ъ-Ростов» ранее, полиция Ростова-на-Дону искала пропавшую 1 июля 13-летнюю Веронику Рыбакову. Девочка ушла провожать подругу и не вернулась домой.