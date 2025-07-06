Aydnlk: Украина скрыла сбой в работе АЭС

Украина скрыла сбой в работе реактора на Южно-Украинской атомной электростанции, пишет турецкая газета Aydnlk со ссылкой на документы Службы безопасности Украины (СБУ). Как передает издание, сбой мог стать причиной катастрофы.

По информации Aydnlk, сбой мог произойти либо в реакторе, либо в критически важных системах станции, подключенных к реактору. Причиной, предположительно, были «нарушения условий эксплуатации».

В отчетах для Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) информации о сбое нет. Aydnlk также пишет, что ответственным за «халатность в отчетах» был глава отделения СБУ по Николаевской области Андрей Семенюк.