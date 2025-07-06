Глава СКР поручил провести проверку по факту грабежа мужчин подростками в Оренбуржье

Председатель СКр Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Оренбургской области Вячеславу Зудерману проверсти проверку по факту противоправных ействий подростков. Также главе ведомства запросил доклад об установленных обстоятельствах. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным ведомства, в соцмедиа говорится, что в Новотроицке группа подростков избила и ограбила двоих мужчин. Свои действия они сняли на камеру и выложили в соцсети.

Руфия Кутляева