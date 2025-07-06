Их снова «Не догонят»

Бывшие участницы группы «Тату» намекнули поклонникам на воссоединение. В одном из постов в своих аккаунтах они написали «Впереди много нового и интересного». Следующий пост сопровождался фразой «нам не нужно начинать заново, мы просто продолжили». Все это дало подписчикам основание полагать, что дуэт скоро возобновит полноценную деятельность. В середине мая одна из солисток Елена Катина анонсировала концерт коллектива «Тату». Он пройдет 19 июля на одном из ялтинских курортов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @t.a.t.u_official Фото: @t.a.t.u_official

Поклонники в соцсетях обсуждают, выступят ли девушки с популярными хитами нулевых, среди которых «Я сошла с ума», «Не верь, не бойся, не проси» и «Нас не догонят». Билеты на будущий июльский концерт продаются на одном из сайтов-агрегаторов по цене 5 тыс. руб. Как допускают некоторые СМИ, за это выступление гонорар коллектива может составить около 10 млн руб. Но неясно, что группа может предложить своей аудитории, говорит музыкальный критик Илья Легостаев. И дело, по его словам, не только в репертуаре: «Перспективы тут довольно туманные. Если даже они хотят дать какой-то ностальгический тур, для него сейчас нужно какое-то основание. Например, "Иванушки" и группа "Руки Вверх" постоянно это делают, их поклонники уже привыкли: раз в год у них обязательно праздник с теми самыми хитами, артистами и, возможно, в той же самой компании.

Иногда в это дело включаются дети. Так случилось с Надеждой Кадышевой. Видео на песню стало вирусным, всем вдруг стало очень важно сходить на ее концерт. История с "Тату" немножко другая. Они всегда были группой, которая являла собой ярко выраженную провокацию в поп-музыке, это было очень ценно, интересно и значимо в начале нулевых, когда они появились. Сейчас возможность заниматься провокациями стремится к нулю: так устроено общество, законодательство и все остальное. Это не означает, что люди забыли их песни. Я не думаю, что есть претензии какие-то к песням, потому что их можно толковать по-разному. Могут быть претензии к видеоклипам, к их подаче на сцене. Но тут они что-нибудь придумают, в конце концов, взрослые женщины.

Нужно что-то такое, что расшевелило бы в их поклонниках какие-то приятные воспоминания о тех временах, когда эти песни были во всех чартах. Как это сделать в новой эпохе со всеми ее странностями, я пока не очень понимаю. Некоторые СМИ пишут, что гонорар "Тату" может составить 10 млн руб. Какие-то популярные артисты стоят таких денег, в их контрактах иногда такие суммы значатся, а иногда и побольше. Здесь все будет зависеть от того, что являет собой их концерт. Если это будет череда частных вечеринок с частными заказчиками, то это деньги, о которых можно говорить. Если это будет экономика, построенная на билетах, здесь, мне кажется, аппетиты должны быть поскромнее. Что они, собственно, имеют в виду, когда говорят, что будет что-то новое? Они будут записывать новые песни? Пытаться перезагрузить старые, показать как-то по-другому?»

Группа «Тату» распалась в 2011-м. Четыре года назад Юлия Волкова участвовала в праймериз «Единой России» в Ивановской области, хотя в Госдуму в итоге не прошла. Также она пережила несколько операций на голосовых связках, но смогла вернуться к музыкальной карьере. Елена Катина, переехав в Лос-Анджелес, с 2009 года участвует в международном сольном проекте Lena Katina. Она перепевала старые хиты «Тату» и записывала новые треки. Может ли возвращение коллектива стать успешным бизнес-проектом?

Композитор, продюсер группы «Рефлекс» Вячеслав Тюрин уверен, что, даже учитывая тренд на ностальгию, о полноценном воссоединении говорить не приходится: «Я не верю, что они смогут воссоединиться больше, чем на неделю. Безусловно, это самая великая группа из 2000-х. Но у них очень сложные между собой отношения. Это женщины. Они и тогда-то не могли ничего поделить между собой, а сейчас тем более, когда каждая выросла. Я не думаю, что они смогут сейчас работать вместе, потому что это огромная ответственность. Прошло два десятка лет, люди уже забыли все песни, кто их поет. Да, в "Яндексе" у них отличное количество скачиваний, но если мы говорим глобально, наверное, все-таки уже поздно.

Может, в рамках какого-то одного концерта это возможно, а в то, что они соединятся и будут дальше выступать как группа, я не верю».

Ностальгия по прошлому захватила российскую музыкальную сферу. На этой волне были выпущены фильмы о группах «Руки вверх» и «Иванушки International». Коллективы активно выступают. Другие группы также трансформируют любовь к 1990-м и 2000-м в крупные туры с аншлагами. Например, как писали СМИ, доход Надежды Кадышевой на фоне популярности у зумеров вырос в три раза, а гонорары за концерты увеличились до 10 млн руб.

Успешными такие кейсы становятся благодаря удачной адаптации контента для новой аудитории, отмечает продюсер, гендиректор «Москонцерта» Илья Бачурин: «Возраст артиста играет третьестепенную роль с точки зрения его привлекательности для аудитории. Примером тому Надежда Кадышева, Татьяна Буланова, многие другие артисты 90-х, которые взлетают в молодежных чартах, собирают площадки и действительно пользуются настоящей большой любовью молодежной аудитории. Аудиторию ведут алгоритмы тех площадок, на которых она проводит основное время.

Если говорить конкретно про "Тату", я уверен, что сегодня через TikTok они завирусились бы, если бы активно создавали контент. По факту мы не видим сейчас новых треков. Песни, которые есть, легендарны и пользуются определенной популярностью, но чтобы вируситься, надо все-таки предпринимать определенные шаги и выстраивать политику присутствия на цифровых площадках. У артиста, который будет себе правильно ставить задачи, шансы, безусловно, есть. И прибыльными такие проекты тоже могут быть».

Прежде группа «Тату» несколько раз воссоединялась ради отдельных концертов. Солистки выступали на открытии зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году, в 2016-м они пели на юбилее детской студии «Непоседы», а в 2022 году вышли на сцену в Минске.

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Анна Кулецкая