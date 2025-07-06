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Их снова «Не догонят»

Может ли быть успешен проект возрождения группы «Тату»

Бывшие участницы группы «Тату» намекнули поклонникам на воссоединение. В одном из постов в своих аккаунтах они написали «Впереди много нового и интересного». Следующий пост сопровождался фразой «нам не нужно начинать заново, мы просто продолжили». Все это дало подписчикам основание полагать, что дуэт скоро возобновит полноценную деятельность. В середине мая одна из солисток Елена Катина анонсировала концерт коллектива «Тату». Он пройдет 19 июля на одном из ялтинских курортов.

Фото: @t.a.t.u_official

Фото: @t.a.t.u_official

Поклонники в соцсетях обсуждают, выступят ли девушки с популярными хитами нулевых, среди которых «Я сошла с ума», «Не верь, не бойся, не проси» и «Нас не догонят». Билеты на будущий июльский концерт продаются на одном из сайтов-агрегаторов по цене 5 тыс. руб. Как допускают некоторые СМИ, за это выступление гонорар коллектива может составить около 10 млн руб. Но неясно, что группа может предложить своей аудитории, говорит музыкальный критик Илья Легостаев. И дело, по его словам, не только в репертуаре: «Перспективы тут довольно туманные. Если даже они хотят дать какой-то ностальгический тур, для него сейчас нужно какое-то основание. Например, "Иванушки" и группа "Руки Вверх" постоянно это делают, их поклонники уже привыкли: раз в год у них обязательно праздник с теми самыми хитами, артистами и, возможно, в той же самой компании.

Иногда в это дело включаются дети. Так случилось с Надеждой Кадышевой. Видео на песню стало вирусным, всем вдруг стало очень важно сходить на ее концерт. История с "Тату" немножко другая. Они всегда были группой, которая являла собой ярко выраженную провокацию в поп-музыке, это было очень ценно, интересно и значимо в начале нулевых, когда они появились. Сейчас возможность заниматься провокациями стремится к нулю: так устроено общество, законодательство и все остальное. Это не означает, что люди забыли их песни. Я не думаю, что есть претензии какие-то к песням, потому что их можно толковать по-разному. Могут быть претензии к видеоклипам, к их подаче на сцене. Но тут они что-нибудь придумают, в конце концов, взрослые женщины.

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Нужно что-то такое, что расшевелило бы в их поклонниках какие-то приятные воспоминания о тех временах, когда эти песни были во всех чартах. Как это сделать в новой эпохе со всеми ее странностями, я пока не очень понимаю. Некоторые СМИ пишут, что гонорар "Тату" может составить 10 млн руб. Какие-то популярные артисты стоят таких денег, в их контрактах иногда такие суммы значатся, а иногда и побольше. Здесь все будет зависеть от того, что являет собой их концерт. Если это будет череда частных вечеринок с частными заказчиками, то это деньги, о которых можно говорить. Если это будет экономика, построенная на билетах, здесь, мне кажется, аппетиты должны быть поскромнее. Что они, собственно, имеют в виду, когда говорят, что будет что-то новое? Они будут записывать новые песни? Пытаться перезагрузить старые, показать как-то по-другому?»

Группа «Тату» распалась в 2011-м. Четыре года назад Юлия Волкова участвовала в праймериз «Единой России» в Ивановской области, хотя в Госдуму в итоге не прошла. Также она пережила несколько операций на голосовых связках, но смогла вернуться к музыкальной карьере. Елена Катина, переехав в Лос-Анджелес, с 2009 года участвует в международном сольном проекте Lena Katina. Она перепевала старые хиты «Тату» и записывала новые треки. Может ли возвращение коллектива стать успешным бизнес-проектом?

Композитор, продюсер группы «Рефлекс» Вячеслав Тюрин уверен, что, даже учитывая тренд на ностальгию, о полноценном воссоединении говорить не приходится: «Я не верю, что они смогут воссоединиться больше, чем на неделю. Безусловно, это самая великая группа из 2000-х. Но у них очень сложные между собой отношения. Это женщины. Они и тогда-то не могли ничего поделить между собой, а сейчас тем более, когда каждая выросла. Я не думаю, что они смогут сейчас работать вместе, потому что это огромная ответственность. Прошло два десятка лет, люди уже забыли все песни, кто их поет. Да, в "Яндексе" у них отличное количество скачиваний, но если мы говорим глобально, наверное, все-таки уже поздно.

Может, в рамках какого-то одного концерта это возможно, а в то, что они соединятся и будут дальше выступать как группа, я не верю».

Ностальгия по прошлому захватила российскую музыкальную сферу. На этой волне были выпущены фильмы о группах «Руки вверх» и «Иванушки International». Коллективы активно выступают. Другие группы также трансформируют любовь к 1990-м и 2000-м в крупные туры с аншлагами. Например, как писали СМИ, доход Надежды Кадышевой на фоне популярности у зумеров вырос в три раза, а гонорары за концерты увеличились до 10 млн руб.

Успешными такие кейсы становятся благодаря удачной адаптации контента для новой аудитории, отмечает продюсер, гендиректор «Москонцерта» Илья Бачурин: «Возраст артиста играет третьестепенную роль с точки зрения его привлекательности для аудитории. Примером тому Надежда Кадышева, Татьяна Буланова, многие другие артисты 90-х, которые взлетают в молодежных чартах, собирают площадки и действительно пользуются настоящей большой любовью молодежной аудитории. Аудиторию ведут алгоритмы тех площадок, на которых она проводит основное время.

Благодаря чему вырос спрос на выступления коллектива Надежды Кадышевой

Если говорить конкретно про "Тату", я уверен, что сегодня через TikTok они завирусились бы, если бы активно создавали контент. По факту мы не видим сейчас новых треков. Песни, которые есть, легендарны и пользуются определенной популярностью, но чтобы вируситься, надо все-таки предпринимать определенные шаги и выстраивать политику присутствия на цифровых площадках. У артиста, который будет себе правильно ставить задачи, шансы, безусловно, есть. И прибыльными такие проекты тоже могут быть».

Прежде группа «Тату» несколько раз воссоединялась ради отдельных концертов. Солистки выступали на открытии зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году, в 2016-м они пели на юбилее детской студии «Непоседы», а в 2022 году вышли на сцену в Минске.

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Анна Кулецкая

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