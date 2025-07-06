Бастрыкин потребовал доклад по делу о гибели девушки в ДТП под Новосибирском

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю новосибирского управления ведомства Евгению Долгалеву доложить о ходе расследования дела по факту ДТП c участием несовершеннолетних. Об этом сегодня сообщил Telegram-канал СКР.

Авария произошла рано утром 5 июля на трассе Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий (К-19р). По данным Госавтоинспекции, 17-лений подросток, управляя автомобилем Toyota Allion, двигался со стороны Новосибирска в направлении села Гусиный брод. На 21 км он выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado, после чего врезался в попутный Suzuki Grand Vitara. В результате ДТП погибла 17-летняя пассажирка Toyota Allion, еще трем людям потребовалась медпомощь.

Следственные органы возбудили дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека), санкция по ней — от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

Илья Николаев