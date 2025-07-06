В структуре краевого министерства ЖКХ сменился директор

Руководителем ГБУ ПК «ЦРЖКХ» назначен Эдуард Иванов. Соответствующие данные внесены в ЕГРЮЛ 23 июня. Ранее эту должность занимал Игорь Зелененко. Согласно Rusprofile, господин Иванов ведет управленческую деятельность на территории Пермского края с 2013 года. Ранее выступал директором МКУ «Управление капитального строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ЦРЖКХ является структурой краевого министерства ЖКХ. Цель деятельности госучреждения — предоставление услуг, работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, тарифного регулирования и благоустройства.