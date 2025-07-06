В Ашинском районе несовершеннолетний мотоциклист погиб в ДТП

В поселке Кропачево Ашинского района произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Оба водителя оказались несовершеннолетними. В результате от полученных травм управляющий мотоциклом погиб от полученных травм, сообщает Госавтоинспекция Челябинской области.

ДТП произошло вечером 5 июля на улице Свердлова. По предварительным данным, автомобиль «Лада» столкнулся с мотоциклом, который впоследствии наехал на припаркованный автобус на обочине.

Госавтоинспекция выяснила, что у обоих водителей отсутствовали права. В отношении управляющего «Ладой» составили административный протокол. Сейчас транспортные средства находятся на стоянке. Планируется привлечь родителей несовершеннолетнего водителя мотоцикла к ответственности.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Прокуратура Ашинского района контролирует расследование.

Ольга Воробьева