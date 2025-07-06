Белград вступил в фазу всеобщей блокады

Организующие более полугода массовые протесты сербские студенты призвали страну к «всеобщей блокаде». Призыв последовал в ответ на жесткие действия полиции по ликвидации возводимых повсеместно баррикад и арестов протестующих. Хотя президент Сербии Александр Вучич заверил нацию, что власти полностью контролируют ситуацию, в поддержку студентов высказывается все больше известных в стране людей, а сербские эксперты предупреждают: «репрессиями власти только подливают масла в огонь, создавая еще больший хаос». С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники полиции пытаются задержать мужчину во время блокады в Белграде, 2 июля

Фото: Amir Hamzagic / Reuters Сотрудники полиции пытаются задержать мужчину во время блокады в Белграде, 2 июля

Фото: Amir Hamzagic / Reuters

В конце прошедшей недели сербские студенты призвали население страны к «всеобщей блокаде Сербии из-за полицейской жестокости». Это стало новым этапом в продолжающихся уже более восьми месяцев массовых протестах, которые начались после трагедии 1 ноября в Нови-Саде, когда в результате обрушения бетонного козырька вокзала (как считают протестующие, из-за халатности и коррупции властей) погибли 16 человек. В последнее время требование уголовной и политической ответственности виновных в трагедии переросло в призыв к досрочным выборам и смене власти в стране.

Призыв к всеобщей блокаде студенты объяснили репрессиями со стороны властей.

Всю минувшую неделю полиция ликвидировала возводимые студентами баррикады, жестко разгоняя и арестовывая протестующих.

Тем не менее баррикады во всех крупных городах Сербии стали возводиться чуть ли не круглосуточно. Небольшие группы студентов устраивают их на ключевых магистралях и перекрестках из мусорных контейнеров, парковых скамеек, металлических ограждений и автопокрышек. Когда же прибывшие усиленные наряды полиции берут баррикады штурмом, оттесняя и арестовывая протестующих, студенты перемещаются в другое место, где снова блокируют движение.

К организации всеобщей блокады все активнее подключаются и обычные граждане. По призыву студентов они самоорганизуются по месту жительства и на сходах принимают решения о блокировании той или иной магистрали в своем районе. Поскольку массовость «блокадного движения» быстро растет, справиться с ним полиции становится все труднее. По данным сербских НКО, занимающихся мониторингом митингов и манифестаций, только в последний рабочий день минувшей недели в Сербии было 253 блокады, из них 103 — в столице.

В поддержку студентов высказывается все больше известных в Сербии людей.

Наследный сербский принц Филип Карагеоргиевич обратился с открытым письмом к общественности, в котором предупредил: «Никто не может подвергаться нападению за то, что мирно защищает свои убеждения».

А известный сербский теннисист Новак Джокович победу в матче турнира в Уимблдоне отметил перед камерами традиционным жестом сербских студентов во время протестов, ясно продемонстрировав тем самым свою поддержку их борьбы.

Тем не менее власти Сербии, похоже, не собираются отказываться от жесткого противодействия протестам. Президент Александр Вучич, который ранее назвал блокады «террористической деятельностью», на минувшей неделе подтвердил свою позицию. «Мы не позволим блокировать ни один жизненно важный объект. Все будете арестованы, хватит с нас ваших издевательств»,— пообещал президент студентам.

Более того, он демонстративно помиловал своих сторонников, обвиненных в нанесении тяжких телесных повреждений протестующим студентам в январе, из-за чего тогдашнему премьеру Милошу Вучевичу пришлось подать в отставку. «Этим решением президент посылает сигнал своим сторонникам, что можно нарушать закон и права без угрозы понести за это ответственность»,— прокомментировал президентский указ белградский политолог Небойша Владисавлевич.

А сам экс-премьер, который является лидером пропрезидентской Сербской прогрессивной партии, подверг жесткой критике судей, освобождающих, как он сказал, «контейнерных террористов», которых арестовывает полиция. Милош Вучевич убежден, что «контейнерная революция» и блокады ни к чему не приведут, а президент Вучич на выборы не пойдет. Да и Александр Вучич в одном из последних телеинтервью заверил нацию, что власти полностью контролируют ситуацию, что протесты идут на спад, а стражей порядка на улицах городов больше, нежели протестующих.

Однако многие сербские эксперты оптимизма президента и экс-премьера не разделяют. «Власти усиливают репрессии,— говорит белградский политолог и историк Драган Попович.— Тем самым они практически подливают масла в огонь, создавая еще больший хаос».

Геннадий Сысоев