Участок улицы Карла Маркса в Ижевске закроют для движения на две недели
В Ижевске будет закрыт для движения всех видов транспорта участок улицы Карла Маркса от переулка Широкий до улицы Бородина на две недели, с 7 по 20 июля, сообщили в горадминистрации. На участке запланирован комплекс работ: ремонт пешеходной эстакады, замена 1 км трамвайных путей, обновление расположенных под дорогой сетей «Ижводоканала».
Фото: Пресс-служба администрации Ижевска
На время ремонта трамвайных путей будут закрыты перекрестки улицы Карла Маркса с переулком Широкий (с 7 по 9 июля) и с улицей Бородина (с 11 по 13 июля).
Маршруты движения трамваев на время ограничений будут изменены:
- Трамваи №1, №2 и №4 ходить не будут.
- Трамвай №9: улица Московская, Центр, улица Ленина, улица Халтурина, Буммаш.
- Трамвай №10: улица Ворошилова, улица Ленина, Центр.
- Трамвай №3: улица Московская, Центр, улица Промышленная.
- Количество трамваев по маршруту №7 будет увеличено.