Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Участок улицы Карла Маркса в Ижевске закроют для движения на две недели

В Ижевске будет закрыт для движения всех видов транспорта участок улицы Карла Маркса от переулка Широкий до улицы Бородина на две недели, с 7 по 20 июля, сообщили в горадминистрации. На участке запланирован комплекс работ: ремонт пешеходной эстакады, замена 1 км трамвайных путей, обновление расположенных под дорогой сетей «Ижводоканала».

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

На время ремонта трамвайных путей будут закрыты перекрестки улицы Карла Маркса с переулком Широкий (с 7 по 9 июля) и с улицей Бородина (с 11 по 13 июля).

Маршруты движения трамваев на время ограничений будут изменены:

  • Трамваи №1, №2 и №4 ходить не будут.
  • Трамвай №9: улица Московская, Центр, улица Ленина, улица Халтурина, Буммаш.
  • Трамвай №10: улица Ворошилова, улица Ленина, Центр.
  • Трамвай №3: улица Московская, Центр, улица Промышленная.
  • Количество трамваев по маршруту №7 будет увеличено.