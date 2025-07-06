Участок улицы Карла Маркса в Ижевске закроют для движения на две недели

В Ижевске будет закрыт для движения всех видов транспорта участок улицы Карла Маркса от переулка Широкий до улицы Бородина на две недели, с 7 по 20 июля, сообщили в горадминистрации. На участке запланирован комплекс работ: ремонт пешеходной эстакады, замена 1 км трамвайных путей, обновление расположенных под дорогой сетей «Ижводоканала».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

На время ремонта трамвайных путей будут закрыты перекрестки улицы Карла Маркса с переулком Широкий (с 7 по 9 июля) и с улицей Бородина (с 11 по 13 июля).

Маршруты движения трамваев на время ограничений будут изменены: