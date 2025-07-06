В 2025 году в Татарстане зафиксировали 7,7 тыс. случаев укусов клещей

К 3 июля в Татарстане зафиксировано 7737 случаев укусов клещей, из них 1961 ребенок. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Роспотребнадзора по республике.

Наибольшее количество случаев укусов зарегистрировано в Казани — 2677, в Набережных Челнах — 823, а в Нижнекамском районе — 533. Для предотвращения дальнейшего распространения клещей в республике проведены обработки парковых зон, скверов и летних оздоровительных учреждений на общей площади почти 2 тыс. гектаров.

За последнюю неделю от укусов пострадали 588 человек. В ведомстве подчеркнули, что текущие показатели не превышают многолетние нормы.

Роспотребнадзор также сообщил о завершении иммунизации против клещевого энцефалита. Вакцинацию прошли 13 993 человека, что составляет 92,2% от запланированного числа.

Влас Северин