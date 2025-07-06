В Осе на продажу выставлено здание Центрального рынка

В городе Оса Пермского края на продажу выставлено здание Центрального рынка с земельным участком. Объявление о продаже строения площадью 506,8 кв. м опубликовано на сайте «Авито». Территория под одноэтажным корпусом в 12 тыс. кв. м входит в стоимость объекта 20 млн руб. Продажей объекта занимается корпорация «Перспектива».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Здание Центрального рынка по ул. Степана Разина, 47а находится в центре Осы и хорошо знакомо местным жителям. Однако рынок по этому адресу закрылся еще в конце мая 2024 года. Как ранее отмечалось в паблике «Осинские подробности», работа рынка была прекращена из-за того, что организатор ООО «Осиная ярмарка» не соблюдал требования Порядка организации ярмарок и продажи товаров на территории Прикамья. В частности не соблюдались правила в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, ветеринарии, защиты прав потребителей и других требований. Известно, что летом 2024 года здание рынка в Осе уже выставлялось на продажу по такой же стоимости.

По данным сервиса kartoteka.ru, ООО «Осинская ярмарка» создано в 2015 году, занимается арендой и управлением недвижимостью. Возглавляет организацию Наталия Зверева, а ее учредителем является «Осинское городское потребительское общество», бенефициары которого не раскрываются (руководитель Махмуд Шахаев).