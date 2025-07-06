Заявление богатейшего человека Земли Илона Маска о создании собственной политической партии стало главной темой, обсуждаемой американскими масс-медиа. Эксперты связывают это решение с резким разрывом господина Маска с президентом США Дональдом Трампом, говорят о беспокойстве в стане республиканцев, но и не забывают напомнить, что все предыдущие попытки создать третью партию в США не были удачными. Говорят наблюдатели и о том, что пока дальше слов господин Маск не пошел.

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Фото: Jeffrey Phelps / AP Основатель Tesla Илон Маск

Фото: Jeffrey Phelps / AP

Илон Маск говорит, что создает новую партию Америки для противодействия Трампу

В прошлом месяце Маск драматическим образом выступил против Трампа и его законодательных планов.., назвав их... «отвратительной мерзостью»... Республиканцы обеспокоены тем, что... вражда Маска и Трампа может повредить их планам защитить сохранить большинство на промежуточных выборах в Конгресс в 2026 году.

Илон Маск представил стратегию новой политической партии

Маск — богатейший человек мира, и его доллары могут изменить ситуацию в напряженных выборных гонках в следующем ноябре... Маск не назвал конкретных гонок, поэтому пока это только полный шар.

Маск объявляет о появлении новой партии Америки после разрыва с Трампом

Притом что у Маска могут быть миллионы.., но у создания третьей партии есть… серьезные препятствия, включая сложные законы штатов, правила допуска к выборам и другие юридические барьеры. И пока миллионеру-потенциальному создателю партии еще только предстоит предложить конкретный план движения вперед.

Маск говорит, что формирует новую политическую партию после ссоры с Трампом

Не ясно, какие шаги Маск уже предпринял для формирования партии, для которого требуется ее регистрация в Федеральной избирательной комиссии. Самые свежие данные ФИК не показывают, что это уже произошло... Двухпартийная система в США долгое время критиковалась и зарегистрированными демократами, и зарегистрированными республиканцами. Но все попытки за последнее столетие сформировать третью партию не были успешными.

Подготовил Николай Зубов