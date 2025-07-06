Чаще всего ижевчане собирают коллекции монет, фигурок и книг

30% ижевчан рассказали, что увлекаются коллекционированием, следует из опроса от сервиса SuperJob. Чаще всего горожане собирают монеты и банкноты: 3 из 10 опрошенных отнесли себя к нумизматам. Каждый третий представитель сильного пола и каждая четвертая горожанка имеют «денежную коллекцию».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фигурки или статуэтки коллекционируют 9% городских жителей, книги и игрушки — по 6%. К филателистам — собирателям почтовых марок — себя отнесли 5% горожан. Ижевчанки чаще коллекционируют статуэтки и книги, мужчины — игрушки и марки.

Еще 5% респондентов рассказали о том, что коллекционируют «знания, мысли и опыт». Посуду, открытки и календари собирают по 4% горожан. Музыкальные записи коллекционируют 3% ижевчан, значки, парфюмерию и одежду — по 2%. В списке интересов коллекционеров также значатся антиквариат, оружие, часы, камни, растения и колокольчики.

Чаще других коллекционированием занимаются представители молодежи в возрасте до 35 лет, а также горожане с зарплатой от 100 тыс. руб.