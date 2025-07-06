В Самарской области устанавливаются обстоятельства ДТП, в котором погиб водитель
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП, произошедшего в Ставропольском районе. Погиб один человек. Назначены необходимые экспертизы. Об этом сообщает МВД Самарской области.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По предварительным данным, в 05:40 (MSK+1) 26-летний водитель автомобиля Lada Granta двигался по автодороге Ташелка — Тольятти — Димитровград. Он «нарушил правило расположения транспорта на проезжей части», съехал с дороги, в дальнейшем автомобиль опрокинулся. Водитель автомобиля скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.