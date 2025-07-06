В Самаре собственница квартиры зарегистрировала пять мигрантов за две тысячи рублей

Отделом дознания ОП по Промышленному району возбуждено уголовное дело по ст. 322.2 УК РФ (незаконная регистрация иностранного гражданина) в отношении жительницы Самары. Об этом сообщает МВД Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, жительница 1982 года рождения подала в госучреждение пакет документов о регистрации пяти лиц по месту жительства в принадлежащей ей квартире, расположенной на ул. Железной Дивизии. Она достоверно знала, что иностранные граждане по указанному адресу проживать не будут, так как заранее об этом с ними договаривалась.

Сотрудники полиции задержали местную жительницу и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанная признала вину и пояснила, Что получила вознаграждение в размере 2 тыс. руб. Дело направлено в Промышленный районный суд.

Руфия Кутляева