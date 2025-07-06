Экс-зампред правительства Прикамья просит суд о банкротстве

В Арбитражный суд Пермского края поступило заявление бывшего заместителя председателя правительства Пермского края Елены Лопаевой о самобанкротстве, сообщает «РБК-Пермь». Обоснованность заявления суд оценит в ходе заседания, которое назначено на 9 июля. К рассмотрению вопроса привлечены бывший и нынешний мужья госпожи Лопаевой — Сергей Злобин и Андрей Зинеман. Задолженность Елены Лопаевой составляет 72,4 млн руб. 67,6 млн руб. из этой суммы составляет долг бывшего зампреда, взысканный по решению суда в пользу фонда «Содействие — XXI век».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

Напомним, госпожа Лопаева в сентябре прошлого года была приговорена к четырем годам лишения свободы за хищение денежных средств фонда. По версии гособвинения. Преступление она совершила вместе с Еленой Найдановой, которая на тот момент была руководителем организации. Последняя сейчас находится в розыске. В 2024 году Ленинский райсуд приговорил Елену Лопаеву к четырем годам лишения свободы. В январе текущего года ей была предоставлена отсрочка от отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста.