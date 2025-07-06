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Полиция начала проверку по ДТП с погибшей девочкой в Саратовской области

В Романовском районе Саратовской области полиция выясняет обстоятельства дорожной аварии с погибшим подростком. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительным сведениям, ДТП произошло в 21:03 накануне, 5 июля, близ дома № 73 по ул. Советской в поселке Романовка. Там водитель иномарки Hyundai Elantra 2005 года рождения сбил 14-летнюю велосипедистку.

Несовершеннолетняя скончалась в машине «скорой». Полицейские приступили к необходимой проверке.

Павел Фролов