Суд приостановил дело против бывшего вице-премьера Чувашии Павла Данилова, обвиняемого во взятке на сумму 50,5 млн руб, сообщают РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд приостановил дело бывшего вице-премьера Чувашии о взятке размером 50,5 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Суд приостановил дело бывшего вице-премьера Чувашии о взятке размером 50,5 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с августа 2022 по март 2024 года Павел Данилов, будучи заместителем председателя кабинета министров и министром строительства и ЖКХ Чувашии, он получал деньги и ценности от представителя двух от коммерческих организаций. Средства передавались ему за помощь в заключении госконтрактов с подведомственными министерству организациями.

В марте текущего года уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) было передано в суд. Однако по данным из материалов дела, производство приостановлено. Причины приостановки не уточняются.

Влас Северин