Юриста в Камбарке осудили за хищение 3,3 млн рублей у вдовы участника СВО

43-летней юристу в Камбарке назначено три года и два месяца лишения свободы за хищение 3,3 млн руб. у вдовы участника СВО под видом оказания юридической помощи при получении единовременной выплаты. Такое решение принял Камбарский райсуд Удмуртии 2 июля. О вынесении приговора сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Как писал «Ъ-Удмуртия», силовики задержали подсудимую в начале декабря 2024 года при передаче еще 870 тыс. руб. от потерпевшей якобы за вывоз тела погибшего солдата из зоны боевых действий. При этом фигурантка, как и ее сын, замешанный в деле, никаких услуг по розыску тела участника СВО и его доставлении в Камбарку не оказывали.

Подсудимая признана виновной в мошенничестве и покушении на него (ст. 159 УК). Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.