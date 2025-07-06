Прибыль строительного подрядчика из Чернушки перевалила за миллиард

ООО «Стройпромкомплект» (СПК) поделилось финансовыми результатами за 2024 год. Согласно «СПАРК-Интерфакс», выручка организации составила 2,2 млрд руб., что выше показателя предыдущего года на 83,1% (в 2023-м — 1,2 млрд руб.). При этом чистая прибыль компании выросла в три раза: с 349 млн руб. в 2023-м до 1 млрд в 2024-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

ООО «СПК» было зарегистрировано в 2002 году в Чернушке. Основной вид деятельности — строительство инженерных коммуникаций для водоотведения и газоснабжения. Также компания занимается строительством дорог, зданий, мостов, местных линий связи и электропередач, а также производством строительных металлических конструкций. Единоличным владельцем и гендиректором выступает Алексей Треногин.