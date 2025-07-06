В ДТП в Березовском пострадал 14-летний подросток

В Березовском (Свердловская область) 37-летний водитель автомобиля марки Hyundai Accent отвлекся за рулем, наехал на бордюр и сбил 14-летнего подростка, который шел по тротуару, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Инцидент произошел вечером 5 июля. «В результате происшествия несовершеннолетний получил травмы. Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшего в ДГКБ №9 г. Екатеринбурга. Госпитализация не потребовалась — мальчику назначено амбулаторное лечение», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что водитель отвлекся от управления автомобиля, чтобы поднять упавшие очки. Ранее к административной ответственности он не привлекался.

Мария Шараева