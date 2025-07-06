В Казани за сутки произошло 118 ДТП

За последние 24 часа на дорогах Казани зарегистрировано 118 дорожно-транспортных происшествий. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции города.

В шести авариях пострадали 8 человек, к счастью, обошлось без погибших. Основными причинами инцидентов стали превышение скорости, нарушение правил перестроения, а также наезды на пешеходов и велосипедистов.

Сотрудники ГИБДД оформили 51 случай через центры обработки ДТП и 36 аварий с материальным ущербом непосредственно на местах происшествий. В ходе рейдов правоохранители выявили 7 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и 2 случая вождения без соответствующих прав.

К административной ответственности привлечены 3 мотоциклиста, 2 велосипедиста и 1 пользователь электросамоката. В территориальные отделы полиции доставлены 3 гражданина, подозреваемых в совершении преступлений.

Влас Северин